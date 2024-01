Βιβλίο για την αποχαιρετιστήρια περιοδεία του Έλτον Τζον

Ο Σερ Έλτον Τζον ανακοίνωσε ένα νέο βιβλίο που θα περιγράφει λεπτομερώς την πενταετή αποχαιρετιστήρια περιοδεία του, με τίτλο «Farewell Yellow Brick Road: Memories of My Life on Tour».

Ο Βρετανός τραγουδιστής, συνθέτης και πιανίστας ανακοίνωσε την κυκλοφορία του βιβλίου με ανακοίνωση στον λογαριασμό του στο Instagram.

«Είμαι απίστευτα ενθουσιασμένος που ανακοινώνω το νέο μου βιβλίο «Farewell Yellow Brick Road: Memories of My Life On Tour», το οποίο οδηγεί στα παρασκήνια της τελευταίας μου περιοδείας, από το Άλενταουν στην Πενσυλβάνια, στη Στοκχόλμη της Σουηδίας και οπουδήποτε ενδιάμεσα» αναφέρει η λεζάντα. «Ήταν ένα όμορφο ταξίδι η δημιουργία αυτού του βιβλίου και το ότι θυμήθηκα τους ανθρώπους και τα μέρη που διαμόρφωσαν ένα απίστευτο κεφάλαιο στη ζωή μου».