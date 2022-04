Βιβλίο μινιατούρα με ποιήματα της Σάρλοτ Μπροντέ αγοράστηκε έναντι 1,25 εκατ.

Ένα μικροσκοπικό βιβλίο, μικρότερο από ένα τραπουλόχαρτο, που περιέχει δέκα αδημοσίευτα ποιήματα, επιστρέφει στο σπίτι του, στο πρεσβυτέριο στο δυτικό Γιορκσάιρ, στο Χάγουορθ, όπου γράφτηκε με αγάπη το 1829 από τη 13χρονη Σάρλοτ Μπροντέ.

Το βιβλίο αγοράστηκε στη Νέα Υόρκη έναντι 1,25 εκατ. δολαρίων και με δεδομένο ότι έχει διαστάσεις μόλις 10 εκατοστά επί 6 εκατοστά, είναι πιθανώς, εκατοστό ανά εκατοστό, το πιο πολύτιμο λογοτεχνικό χειρόγραφο που πουλήθηκε ποτέ.

«Είναι πραγματικά εκπληκτικό» είπε η Ανν Ντίνσντεϊλ, επιμελήτρια του Μουσείου Brontë Parsonage. «Δεν μπορώ να το πιστέψω».

Το χειρόγραφο είναι ένα από τα «μικρά βιβλία» που γράφτηκαν όταν η Σάρλοτ και τα αδέρφια της, Έμιλι, Αν, Μπράνγουελ Μπροντέ ήταν παιδιά.

Συχνά γραμμένα για τους στρατιώτες-παιχνίδια του Μπράνγουελ, τα χειρόγραφα ρίχνουν φως στο πόσο δημιουργικοί και εκπληκτικά ταλαντούχοι ήταν οι τέσσερις τους.

Με τίτλο «A Book of Ryhmes by Charlotte Brontë, Sold by Nobody and Printed by Herself» το βιβλίο είναι μια συλλογή από 10 ποιήματα που έγραψε η Αγγλίδα συγγραφέας σε ηλικία 13 ετών.

«Είναι γνωστή για τα μυθιστορήματά της, αλλά αρχικά η Σάρλοτ ήθελε να γίνει ποιήτρια» είπε η Ντίνσντεϊλ. «Γνωρίζουμε ότι έστειλε δείγματα της ποίησής της στον βραβευμένο ποιητή, Ρόμπερτ Σάουθι και του είπε για τη φιλοδοξία της να γίνει ποιήτρια».

Ο βραβευμένος ποιητής τη συμβούλεψε να μην ακολουθήσει λογοτεχνική καριέρα. «Η λογοτεχνία δεν μπορεί να είναι υπόθεση της ζωής μιας γυναίκας: και δεν πρέπει να είναι» έγραψε, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian.

Το «A Book of Ryhmes» είναι το τελευταίο από πάνω από δώδεκα βιβλία μινιατούρες που δημιούργησε η Σάρλοτ Μπροντέ και παραμένουν σε ιδιώτες. Τελευταία φορά εμφανίστηκε σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη το 1916, ότασν πουλήθηκε για 520 δολάρια. Στη συνέχεια εξαφανίστηκε και μέχρι στιγμής ήταν άγνωστο που βρίσκεται.

Όταν αποκαλύφθηκε ότι το βιβλίο θα είχε κεντρική θέση στη διεθνή έκθεση βιβλίου Antiquarian στη Νέα Υόρκη το περασμένο Σαββατοκύριακο, η κορυφαία φιλανθρωπική οργάνωση λογοτεχνικής κληρονομιάς του Ηνωμένου Βασιλείου ανέλαβε δράση και ξεκίνησε εκστρατεία συγκέντρωσης πόρων για να το αγοράσει.

Η οργάνωση Φίλοι των Εθνικών Βιβλιοθηκών (FNL) ιδρύθηκαν το 1931 για να βοηθήσουν στη διάσωση της γραπτής και έντυπης ιστορίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ήταν πέρυσι η συγκέντρωση 15 εκατομμυρίων αγγλικών λιρών για τη διάσωση της βιβλιοθήκης Honresfield.

Ο Τζόρντι Γκρεγκ, πρόεδρος του FNL, είπε ότι είχαν μόνο δύο εβδομάδες για να συγκεντρώσουν τα χρήματα για να αγοράσουν το βιβλίο, το οποίο ήταν ένα τρομακτικό έργο.

«Η διάσωση του μικρού βιβλίου της Σάρλοτ Μπροντέ είναι τεράστιο κέρδος για τη Βρετανία» είπε. «Η επιστροφή του λογοτεχνικού θησαυρού στο Brontë Parsonage όπου γράφτηκε είναι σημαντικό για μελετητές και επίσης φοιτητές που μελετούν μια από τις σπουδαιότερες γυναίκες συγγραφείς μας».

Το χειρόγραφο δωρίστηκε στην Εταιρεία Μπροντέ, το Μουσείο της οποίας στο Χάγουορθ διαθέτει τη μεγαλύτερη συλλογή χειρογράφων των Μπροντέ στον κόσμο.