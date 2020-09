Billboard Music Awards 2020 - 16 υποψηφιότητες για τον Post Malone

Οι υποψήφιοι για τα βραβεία μουσικής Billboard 2020 ανακοινώθηκαν με το Post Malone να προηγείται με 16 υποψηφιότητες.

Ο Αμερικανός τραγουδιστής και ράπερ είναι υποψήφιος στις κατηγορίες Καλύτερος Καλλιτέχνης, Καλύτερος Άνδρας Καλλιτέχνης, Καλύτερος Καλλιτέχνης του Billboard 200, Καλύτερος Καλλιτέχνης του Hot 100, Κορυφαίος Καλλιτέχνης Διαδικτυακής Ροής, Κορυφαίος Καλλιτέχνης σε Πωλήσεις, Κορυφαίος Καλλιτέχνης σε Ραδιοφωνικά Τραγούδια, Καλύτερος Ραπ Καλλιτέχνης, Καλύτερος Άνδρας Ραπ Καλλιτέχνης, Καλύτερη Περιοδεία Ραπ Καλλιτέχνη, Καλύτερος Καλλιτέχνης του Billboard 200 Album και Καλύτερο Ραπ Άλμπουμ για το Hollywood Bleeding, Καλύτερο Τραγούδι Διαδικτυακής Ροής, Καλύτερη Συνεργασία και Καλύτερο Ραπ Τραγούδι για το «Sunflower» με τον Swae Lee και Καλύτερο Ραπ Τραγούδι για το «Wow».

Ο Lil Nas X κέρδισε 13 υποψηφιότητες, ενώ οι Billie Eilish και Khalid είναι υποψήφιοι σε 12 κατηγορίες.

Οι Eilish, Khalid, Jonas Brothers και Taylor Swift είναι επίσης υποψήφιοι στην Κατηγορία Καλύτερος Καλλιτέχνης. Οι DaBaby, Ed Sheeran, Khalid και Lil Nas X είναι επίσης υποψήφιοι για στην κατηγορία Καλύτερος Άνδρας Καλλιτέχνης και οι Lizzo, Ariana Grande, Halsey, Eilish και Swift διεκδικούν το βραβείο Billboard Καλύτερη Γυναίκα Καλλιτέχνης.

Οι BTS, Dan + Shay, Jonas Brothers, Maroon 5 και Panic! at the Disco διεκδικούν βραβείο στην κατηγορία Καλύτερο Ντουέτο/Συγκρότημα και οι Roddy Ricch, Lizzo, Lil Nas X, Eilish και DaBaby είναι υποψήφιοι για το βραβείο Καλύτερο Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη.

Η τελετή απονομής των μουσικών βραβείων Billboard 2020 θα προβληθούν στις 14 Οκτωβρίου από το NBC. Η τελετή αρχικά είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο, αλλά αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας της COVID-19.

Η Κέλι Κλάρκσον θα είναι οικοδέσποινα της βραδιάς για τρίτη συνεχή χρονιά.