Billie Eilish: Τραγούδι της χρονιάς για το Variety η μπαλάντα από το soundtrack της Barbie

Η Billie Eilish περνά μία εξαιρετική περίοδο στην καριέρα της. Μετά το Οσκαρικό “No time to die” για το soundtrack του James Bond, επέστρεψε δυναμικά με άλλο ένα τραγούδι που κερδίζει εντυπώσεις.

Το Variety έχρισε το “What Was I Made For?” για το soundtrack της ταινίας Barbie ως το Καλύτερο Τραγούδι της Χρονιάς. Το περιοδικό περιέγραψε την μπαλάντα, που έγραψαν και πάλι η Billie και ο αδελφός της Finneas, ως “το καλύτερο κινηματογραφικό θέμα μετά το δικό τους No Time to Die”, το 2021.