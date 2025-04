H Blake Lively έδειχνε υπέρλαμπρη και ανέμελη στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της ταινίας της Another Simple Favor στη Νέα Υόρκη.

Η ηθοποιός έμοιαζε να έχει κλείσει στο ντουλάπι του μυαλού της τη σκληρή νομική διαμάχη με τον συμπρωταγωνιστή της και σκηνοθέτη της ταινίας, It Ends With Us, Justin Baldoni, χαρίζοντας στον φωτογραφικό φακό το πιο λαμπερό της χαμόγελο.

