Σε μια ανάρτηση στο Instagram Stories, η Lively έκανε μια παιχνιδιάρικη αναφορά στον σύζυγό της, καθώς το Deadpool & Wolverine του Ryan Reynolds βγαίνει στους κινηματογράφους και το επερχόμενο ρομαντικό δράμα της Lively, It Ends with Us, αναμένεται τον επόμενο μήνα.