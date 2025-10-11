Quantcast
Brad Pitt-Ines de Ramon: Έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους - Real.gr
real player

Brad Pitt-Ines de Ramon: Έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους

16:30, 11/10/2025
Brad Pitt-Ines de Ramon: Έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους

ΠΗΓΗ: EPA/NEIL HALL

Ο Brad Pitt και η Ines de Ramon έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους, έπειτα από τρία χρόνια κοινής πορείας.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved