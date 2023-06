O Bradley Cooper φέρεται να είπε ένα λευκό ψέμα για να κλείσει τoν πρώτο του ρόλο στη μικρή οθόνη, σε ένα επεισόδιο του Sex and the City το 1999.

Ενώ μιλούσε για τους guest star της σειράς στο podcast And Just Like That… The Writers Room του Max, ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος του Sex and the City, Michael Patrick King, αποκάλυψε πώς ο Cooper πήρε τον ρόλο.