Πέρυσι, το μουσικό είδωλο Brenda Lee στέφθηκε επίτιμη βασίλισσα των Χριστουγέννων όταν το κλασικό τραγούδι της «Rockin’ Around the Christmas Tree» του 1958 κατέλαβε την πρώτη θέση στο Billboard chart – μια θέση που ιστορικά καταλαμβάνεται κάθε Δεκέμβριο από το «All I Want for Christmas Is You» της Mariah Carey.