Το διαχρονικό “Rockin’ Around The Christmas Tree” της θρυλικής Brenda Lee είναι στο Νο1 του Billboard Hot 100 για πρώτη φορά έπειτα από 65 χρόνια από την κυκλοφορία του!

H Brenda Lee γράφει ιστορία με το iconic εορταστικό hit της “Rockin’ Around The Christmas Tree”, το οποίο μπόρεσε και εκτόπισε μέχρι και το “All I Want For Christmas Is You” της Mariah Carey από την πρώτη θέση του Billboard Hot 100, αυτή την περίοδο.