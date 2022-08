Βρετανία: Έναντι 869.000 ευρώ πουλήθηκε το παλιό αυτοκίνητο της πριγκίπισσας Νταϊάνα

Η αρχική εκτίμηση για το αυτοκίνητο ήταν 100.000 στερλίνες. Όμως υποψήφιοι αγοραστές από το Ντουμπάι και τις ΗΠΑ επιδόθηκαν σε πόλεμο προσφορών, ανεβάζοντας τελικά το τίμημα στις 650.000 λίγες – χωρίς τους φόρους και το ποσοστό που θα πάρει ο οίκος δημοπρασιών. Και, παρά τις προσφορές από το εξωτερικό, το Ford Escort RS Turbo του 1985 θα παραμείνει στη Βρετανία αφού ο νικητής σε αυτήν την «μάχη» είναι ένας ανώνυμος αγοραστής από το Μάντσεστερ.

Το αυτοκίνητο της πριγκίπισσας ήταν το αποκορύφωμα της δημοπρασίας που οργάνωσε στην πίστα του Σίλβερστοουν, 120 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λονδίνου, η εταιρεία Silverstone Auctions. Πρόκειται για ένα σπορ αυτοκίνητο 130 ίππων, που ήταν πολύ δημοφιλές τη δεκαετία του 1980. Στις μικρές αγγελίες μπορεί να βρει κανείς το μοντέλο αυτό να πωλείται έναντι 10.000 λιρών.

Our car auction is well underway!

Lot 491, the Diana Escort RS Turbo is heading across the block in an hour or so.

We have livestream on our website and YouTube and we will also be going live on Instagram. Make sure you tune in! #silverstoneauctions#silverstoneclassicpic.twitter.com/4XvlN4QvB3