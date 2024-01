Βρετανία: Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ επισκέφθηκε την Κέιτ μετά την επέμβαση

Η Κέιτ «τα πάει καλά», μετέδωσε το BBC, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές από τα βασιλικά ανάκτορα. Δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επέμβαση, όμως μια πηγή από το βασιλικό περιβάλλον ανέφερε πως δεν πρόκειται για καρκίνο.

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, ο 41χρονος Ουίλιαμ, που ακύρωσε δημόσιες υποχρεώσεις του για το διάστημα που η Κέιτ θα αναρρώνει, καταγράφηκε από τον φακό να αποχωρεί από το νοσοκομείο, αφότου την επισκέφθηκε, ωστόσο δεν έκανε δηλώσεις στα ΜΜΕ.

