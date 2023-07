Βρετανία: Οι ηθοποιοί στο πλευρό των απεργών συναδέλφων τους στο Χόλιγουντ

Οι ηθοποιοί του Χόλιγουντ κατέβηκαν σε απεργία στις 14 Ιουλίου, αφού κατέρρευσαν οι διαπραγματεύσεις τους με τα στούντιο. Είχαν προηγηθεί οι σεναριογράφοι, η απεργία των οποίων είχε ως αποτέλεσμα να διακοπούν τα γυρίσματα εκατοντάδων σειρών και ταινιών. Το συνδικάτο των ηθοποιών SAG-AFTRA και εκείνο των σεναριογράφων (Writers Guild of America) ζητούν αυξήσεις αλλά και εγγυήσεις ότι δεν θα «αντικατασταθούν» οι καλλιτέχνες από την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Το συνδικάτο των Βρετανών ηθοποιών Equity οργάνωσε μια συγκέντρωση στη Λέστερ Σκουέρ, όπου την περασμένη εβδομάδα προβλήθηκαν οι πρεμιέρες των ταινιών «Μπάρμπι» και «Οπενχάιμερ». Αν και οι ηθοποιοί του Equity μπορούν ακόμη να εργαστούν, το συνδικάτο στηρίζει την απεργία και θέλει να διασφαλίσει ότι τα στούντιο δεν θα αναζητήσουν «παραθυράκια» για να την σπάσουν, είπε ο γενικός γραμματέας του, Πολ Φλέμινγκ, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters.

