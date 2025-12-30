Brigitte Bardot: Με μαύρο μπικίνι στην παραλία της Βουλιαγμένης το 1969 – Σπάνιες φωτογραφίες - Real.gr

Quantcast
17:00, 30/12/2025
Brigitte Bardot: Με μαύρο μπικίνι στην παραλία της Βουλιαγμένης το 1969 – Σπάνιες φωτογραφίες

Παγκόσμια συγκίνηση έχει προκαλέσει ο θάνατος της Brigitte Bardot το πρωί της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου σε ηλικία 91 ετών. Με αφορμή την απώλεια της εμβληματικής Γαλλίδας ηθοποιού, ο δημοσιογράφος και συλλέκτης, Άρης Λουπάσης δημοσίευσε στο Instagram δύο σπάνιες φωτογραφίες, στις οποίες τη βλέπουμε να απολαμβάνει το μπάνιο της στην παραλία της Βουλιαγμένης το 1969. Γράφει ο […]

