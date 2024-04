Brooke Shields: Μετανιώνει που ήταν «καλό κορίτσι» – «Πέρασα χρόνο για να μειώσω τον εαυτό μου»

Η ηθοποιός συζήτησε τη νέα της διαδικτυακή κοινότητα ευεξίας, Beginning is Now, στο HealthFront 2024 της Publicis Health Media. Σκοπός της Beginning is Now – η οποία απευθύνεται σε γυναίκες άνω των 40 ετών – είναι να “επιτρέψει στις γυναίκες να εκφράσουν το πώς αισθάνονται και τι θέλουν για τη ζωή τους“, σύμφωνα με τη Shields.