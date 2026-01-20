Μπρούκλιν Μπέκαμ: Δημόσια «πυρά» κατά των γονιών του - «Έχω μείνει σιωπηλός για χρόνια...» - Real.gr

Την άρνησή του σε οποιαδήποτε προοπτική συμφιλίωσης με την οικογένειά του, εξέφρασε ο Μπρούκλιν Πελτζ Μπέκαμ (Brooklyn Peltz Beckham), ο οποίος μέσα από μια αποκαλυπτική ανάρτηση στο Instagram παραδέχθηκε για πρώτη φορά δημόσια την ύπαρξη οικογενειακής διαμάχης.

Στη σχετική δήλωσή του, εξαπέλυσε κατηγορίες κατά των γονιών του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ (David & Victoria Beckham), ισχυριζόμενος πως χειραγωγούσαν τα δημοσιεύματα του Τύπου ενώ προσπάθησαν να «καταστρέψουν» τη σχέση με τη σύζυγό του, Νίκολα (Nicola Peltz Beckham).

«Έχω μείνει σιωπηλός για χρόνια και έκανα κάθε δυνατή προσπάθεια να κρατήσω αυτά τα ζητήματα ιδιωτικά. Δυστυχώς, οι γονείς μου και η ομάδα τους συνέχισαν να απευθύνονται στον Τύπο, αφήνοντάς μου καμία άλλη επιλογή από το να μιλήσω ο ίδιος και να πω την αλήθεια για μερικά μόνο από τα ψέματα που έχουν δημοσιευτεί», έγραψε ο 26χρονος γιος του Ντέιβιντ Μπέκαμ, (μέσω Guardian).

«Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου. Δεν με ελέγχουν, υπερασπίζομαι τον εαυτό μου για πρώτη φορά στη ζωή μου. Σε όλη μου τη ζωή, οι γονείς μου διαμόρφωναν τις αφηγήσεις στον Τύπο για την οικογένειά μας. Οι επιδεικτικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οικογενειακές εκδηλώσεις και οι μη αυθεντικές σχέσεις ήταν ένα σταθερό στοιχείο της ζωής στην οποία γεννήθηκα. Πρόσφατα, είδα με τα ίδια μου τα μάτια μέχρι πού μπορούν να φτάσουν για να διοχετεύσουν αμέτρητα ψέματα στα μέσα ενημέρωσης, συχνά εις βάρος αθώων ανθρώπων, προκειμένου να διατηρήσουν τη βιτρίνα τους. Όμως πιστεύω ότι η αλήθεια πάντα βγαίνει στο φως», συνέχισε.

Ο πρωτότοκος γιος του διάσημου ζευγαριού ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου το 2022 με την Νίκολα Πελτζ, κόρη του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Νέλσον Πελτζ (Nelson Peltz) και του πρώην μοντέλου Κλαούντια Χέφνερ (Claudia Heffner Peltz).

«Οι γονείς μου προσπαθούν αδιάκοπα να καταστρέψουν τη σχέση μου από πριν ακόμη από τον γάμο μου και αυτό δεν έχει σταματήσει. Η μητέρα μου ακύρωσε την τελευταία στιγμή τη δημιουργία του νυφικού της Νίκολα, παρότι εκείνη ανυπομονούσε να φορέσει το σχέδιό της, αναγκάζοντάς την να βρει επειγόντως άλλο φόρεμα», συμπλήρωσε ο Μπρούκλιν.

«Λίγες εβδομάδες πριν από τον γάμο μας, οι γονείς μου με πίεζαν επανειλημμένα και προσπάθησαν να με δωροδοκήσουν για να παραιτηθώ από τα δικαιώματα στο όνομά μου, κάτι που θα επηρέαζε εμένα, τη σύζυγό μου και τα μελλοντικά μας παιδιά. Ήταν ανένδοτοι στο να υπογράψω πριν από την ημερομηνία του γάμου, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι όροι της συμφωνίας. Η άρνησή μου επηρέασε την πληρωμή και από τότε δεν μου συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο», επισήμανε.

Κλείνοντας ο Μπέκαμ σημείωσε πως η απομάκρυνση από το οικογενειακό του περιβάλλον έθεσε τέλος στο χρόνιο άγχος που βίωνε.

«Η αφήγηση ότι η σύζυγός μου με ελέγχει είναι εντελώς αντεστραμμένη. Για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου ήμουν εγώ αυτός που ελεγχόταν από τους γονείς του…πλέον ξυπνώ ευγνώμων για τη ζωή που επέλεξα και έχω βρει γαλήνη και ανακούφιση. Η σύζυγός μου κι εγώ δεν θέλουμε μια ζωή διαμορφωμένη από την εικόνα, τον Τύπο ή τη χειραγώγηση. Το μόνο που θέλουμε είναι ειρήνη, ιδιωτικότητα και ευτυχία για εμάς και τη μελλοντική μας οικογένεια», κατέληξε.