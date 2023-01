Carla Bruni: Επικό τρολάρισμα στον πρίγκιπα Harry και τη Meghan Markle

Η σύζυγος του πρώην Προέδρου της Γαλλίας, Nicolas Sarkozy, αντέδρασε με έναν πραγματικά ξεκαρδιστικό τρόπο, παρομοιάζοντας τη Meghan Markle με τη Yoko Ono, η οποία κατηγορείται ότι διέλυσε τους Beatles με τη φοβερή επιρροή της στον John Lennon. Μάλιστα, η Carla Bruni φροντίζει να αφιερώσει στον Harry το τραγούδι των Beatles, “All you need is love” δείχνοντάς του τον δρόμο.