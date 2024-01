Ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της θρυλικής γκαρνταρόμπας της Carrie Bradshaw μόλις πουλήθηκε για 52.000 δολάρια! Ένα αστρονομικό ποσό για μια φούστα που κόστισε μόλις 5 δολάρια!

Η φούστα που φοράει η Sarah Jessica Parker στους τίτλους αρχής του Sex and the City ήταν ένα από τα πολλά εμβληματικά αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο Unstoppable του Julien’s Auctions: Signature Styles Iconic Women In Fashion.

