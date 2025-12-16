«Χαλάς το σόου, φύγε από τη μέση»: Ο εκνευρισμός του Ροντ Στιούαρτ με θεατή στη συναυλία του στην Αθήνα - Real.gr

Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Ροντ Στιούαρτ στην Αθήνα, όταν ο διάσημος τραγουδιστής διέκοψε την εμφάνισή του για να απευθυνθεί εκνευρισμένος σε θεατή από το κοινό.

Το περιστατικό συνέβη ενώ ο 80χρονος καλλιτέχνης ερμήνευε το τραγούδι «Do Ya Think I’m Sexy» και αντιλήφθηκε διαμαρτυρία ενός θεατή προς μια γυναίκα που κρατούσε πανό. Ο Ροντ Στιούαρτ αντέδρασε έντονα, ζητώντας από τον άνδρα να απομακρυνθεί και επισημαίνοντας ότι η στάση του επηρέαζε αρνητικά την εμπειρία των υπόλοιπων παρευρισκομένων.

Ο τραγουδιστής είπε πως δεν υπήρχε λόγος διαμαρτυρίας, τονίζοντας ότι το πανό δεν ενοχλούσε κανέναν και πως η συναυλία έπρεπε να συνεχιστεί χωρίς παρεμβάσεις.

«Φύγε από τη γαμ…νη μέση. Χαλάς το σόου για όλους. Φύγε από τη μέση. Φύγε. Δεν σε χρειαζόμαστε εδώ», είπε σε εκείνον ο Ροντ Στιούαρτ. Στη συνέχεια, τόνισε πως δεν υπάρχει κανένας λόγος για να παραπονιέται. «Το μόνο που κάνει είναι να σηκώνει μια πινακίδα. Δεν σε ενοχλεί, έτσι δεν είναι, φίλε;», πρόσθεσε.

Μετά το σύντομο επεισόδιο, το πρόγραμμα συνεχίστηκε κανονικά.