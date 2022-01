Chris Noth: Άγνωστη η μοίρα του «And Just Like That» μετά το σκάνδαλο του Mr. Big

Η αναβίωση του Sex And The City, «And Just Like That» φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα εν μέσω των ισχυρισμών κατά του Chris Noth για σεξουαλική επίθεση.

Αν και οι συζητήσεις για μια δεύτερη σεζόν είχαν ξεκινήσει, τώρα «όλες αυτές οι συζητήσεις έχουν σταματήσει», είπε ένας πηγή του Us Weekly. Καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση έχουν ασκηθεί εναντίον του 67χρονου ηθοποιού από τέσσερις διαφορετικές γυναίκες, ωστόσο ο ίδιος χαρακτήρισε τις κατηγορίες ψευδείς.

Αν και οι συζητήσεις για μια δεύτερη σεζόν του And Just Like That είχαν ξεκινήσει καλά, οι καταγγελίες για φέρεται να «σταμάτησαν» όλες τις συνομιλίες.

«Έγινε συζήτηση για να γίνει άλλη μια σεζόν, αλλά μετά τις τελευταίες μέρες όλες αυτές οι συζητήσεις σταμάτησαν», ισχυρίστηκε άνθρωπος του χώρου.

Στις 16 Δεκεμβρίου - μόλις μια εβδομάδα μετά την πρώτη προβολή της σειράς του HBO Max - δύο γυναίκες που χρησιμοποιούν τα ψευδώνυμα Zoe και Lily κατηγόρησαν τον ηθοποιό για επίθεση, με τις μαρτυρίες τους να επιβεβαιώνονται από φίλους.

Πληροφορίες από: Dail Mail, Us Weekly