Χριστίνα Λαμπίρη: «Οι καλές σχέσεις ομορφαίνουν με το πέρασμα του χρόνου» - Real.gr

Η Χριστίνα Λαμπίρη αποκαλύπτει την καθημερινότητά της μακριά από την τηλεόραση, μιλά για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη και ξεδιπλώνει τη σχέση της με τον σύζυγό της, την κόρη της και τα δύο εγγόνια της.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Tι κάνει η Χριστίνα Λαμπίρη στα οκτώ χρόνια που βρίσκεται μακριά από την τηλεόραση; Γιατί τα εγγόνια της τη φωνάζουν «Πιπίτς»; Ποια στοιχεία σημερινής τηλεοπτικής πραγματικότητας δεν της αρέσουν; Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια αποκαλύπτει στη Realnews στοιχεία της εκτός τηλεόρασης καθημερινότητάς της.

Η Χρ. Λαμπίρη απολαμβάνει πλέον τη ζωή της μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό; «Αλίμονο! Αν δεν μπορούσα να φτιάξω μια ζωή χωρίς τηλεόραση οκτώ χρόνια μετά, θα ήμουν ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Ναι μεν η δημοσιογραφία δεν έχει ωράριο και έχω δουλέψει στα πιο κουφά ωράρια, όμως, όταν τελείωνε η δουλειά μου, ό,τι ώρα και αν τελείωνε, πάντα είχα το υπόλοιπο της ζωής μου να ζήσω. Δεν ήταν ότι έφευγα από εκεί και πήγαινα σε κοινωνικές εκδηλώσεις ή ότι η ζωή μου ήταν με συναδέλφους παρουσιαστές για ποτά. Είχα ένα παιδί και ήταν πάντα προτεραιότητα. Τώρα έχω τη δημοσιογραφία περισσότερο ως χόμπι, γιατί έχω ένα site, το lifesharing.gr, που το τρέχω με την κολλητή μου, Μαρία Αντωνιάδου. Οταν θέλω να… ξεχαρμανιάσω, γράφω στο site και σε μια μεγάλη τοπική εφημερίδα που έχουμε στην περιοχή μας, ενώ είμαι και στο εστιατόριο “Meat the stars”. Oταν είμαι και πειθαρχημένη και καλό παιδί, πάω και γυμναστήριο… Με σταματούν στον δρόμο και μου φωνάζουν “Λαμπίρη”. Οι έξι στους δέκα που έρχονται στο μαγαζί πάντα έρχονται να μου μιλήσουν. Εχω σταματήσει από το 2018 και είναι εντυπωσιακό και άκρως συγκινητικό που ακόμα μου μιλούν για τα καλά χρόνια της τηλεόρασης και σχολιάζουν τη σημερινή κατάσταση».

Η νέα βάση της πλέον είναι το εστιατόριο που έχει δημιουργήσει με τον σύζυγό της, Θανάση Αδαμόπουλο, στο Πικέρμι. «Το εστιατόριο ήταν μια πρωτοβουλία του Θανάση, γιατί εγώ με την επιχειρηματικότητα δεν το έχω καθόλου. Είμαστε εκεί, υποδεχόμαστε τον κόσμο και οι άνθρωποι που έρχονται, έρχονται ξανά και πραγματικά γίνονται φίλοι μας. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πελάτες από όλη την Αττική. Αυτό οφείλεται στη φιλοξενία που βγάζουμε, γιατί είναι μια φυσική συνέχεια του σπιτιού μας. Τα αγαπημένα μου πιάτα είναι η πικάνια, το rib eye και το καρπάτσιο. Η εστίαση είναι από τις πιο ζόρικες ενασχολήσεις που μπορεί να έχει κάποιος – σαν τη δουλειά των δημοσιογράφων, δεν έχει ξεκούραση».

Ευτυχία εκτός TV

Βέβαια, ως τηλεοπτικό ον, έχει άποψη για την τηλεόραση. «Τηλεόραση βλέπω πολύ πρωί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γνωρίζω τι γίνεται, γιατί μέσω διαδικτύου παρακολουθώ και τηλεθεάσεις και μαναφούκια και τσακωμούς και θέματα που παίζουν ψηλά… Εχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Εγώ τα βλέπω ακόμα από μέσα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η προσωπική αντιπαράθεση που έχει ο ένας παρουσιαστής με τον άλλον. Εχουν σταματήσει να πουλούν και να έχουν ενδιαφέρον οι πρωταγωνιστές που είχαμε εμείς, οι τραγουδιστές, οι ηθοποιοί, οι πολιτικοί. Το φως τότε έπεφτε πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους και σχολιάζαμε αυτά που βλέπαμε. Τώρα έρχονται στη Λαμπίρη -τυχαίο παράδειγμα- τη ρωτούν κάτι, εκείνη τοποθετείται και την άλλη ημέρα βγαίνουν οι παρουσιαστές, κρίνουν αυτά που είπε η Λαμπίρη και στη συνέχεια κρίνει ο ένας τον άλλον για το πώς έκριναν τη Λαμπίρη… Είναι αυτοαναφορικότητα. Αφού πιστεύουν ότι πουλά και κάνει τηλεθέαση, εμένα προσωπικά μού περισσεύει. Ως τηλεθεάτρια δεν με ευχαριστεί», λέει.

Με αφορμή την πρόσφατη απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη, τονίζει: «Λέμε ότι κανείς δεν είναι αναντικατάστατος. Μπορεί να το λέμε γιατί μας βολεύει ή ισχύει ανά περίπτωση, αλλά μη μου πεις ότι μπορεί κάποιος να γίνει Γιώργος Παπαδάκης. Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν η ίδια η τηλεόραση. Ολους μας τάραξε το ξαφνικό. Οταν συνέβη, ήμουν εκτός Ελλάδας και όταν διάβασα στα sites την είδηση και δεν το πίστευα, νόμιζα ότι είναι fake news. Δεν είχα καμία προσωπική επαφή με τον Γιώργο Παπαδάκη, εκτός από μία φορά που είχε έρθει να φάει στο μαγαζί και μία φορά που είχα βρεθεί καλεσμένη στην εκπομπή του. Εκτός από απέραντο θαυμασμό και σεβασμό, δεν είχα κάτι άλλο να μοιραστώ. Ομως η απώλειά του είναι τεράστια. Φτιάχναμε τον καφέ μας και βάζαμε τον Γιώργο Παπαδάκη για να δούμε τις πρώτες ειδήσεις, για να τον ακούσουμε, για να γελάσουμε. Αυτό είναι η τηλεόραση, το ότι σου επιτρέπει ο τηλεθεατής να μπεις στο σπίτι του. Μόνο σε αυτό το κομμάτι στενοχωριέμαι με τους ανθρώπους της τηλεόρασης, που νομίζω ότι κάπου το χάνουν. Η τηλεόραση δεν είναι ούτε για να βγάζουμε τα εσώψυχά μας ούτε για να μοιραζόμαστε τη δική μας ζωή. Δεν μας δίνεται ο τηλεοπτικός αέρας για να περνάμε εμείς καλά».

Στην προσωπική της ζωή είναι εδώ και πολλά χρόνια ευτυχισμένη στον γάμο της. «Για εμένα ο Θανάσης είναι τα πάντα. Λόγω δουλειάς είμαστε μαζί νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. Εχει αστείρευτη ενέργεια, αθλείται, ταξιδεύει. Βλεπόμαστε το βράδυ ή στο σπίτι ή στο εστιατόριο. Επειδή είμαστε και οι δύο αεικίνητοι, ο τρόπος ζωής που έχουμε μας καλύπτει και τους δύο. Οι καλές σχέσεις με το πέρασμα του χρόνου βελτιώνονται και ομορφαίνουν».

Παράλληλα, χαίρεται με την ιδιότητα της γιαγιάς. «Απολαμβάνω τα εγγόνια μου. Μια μητέρα δεν ησυχάζει ποτέ. Ημουν πάνω από την κόρη μου, τη Μαρίσα, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο στην Αγγλία, πηγαινέλα για να φτιάξει το δωμάτιό της στην εστία, όταν ξεκίνησε δουλειά τής έλεγα “πήρες μαζί σου το φαγητό σου;” και από τότε που έκανε παιδιά, αγχώνομαι και για τα εγγόνια μου. Μένει στην Πάτρα με την οικογένειά της. Μιλάμε στο τηλέφωνο τρεις φορές την ημέρα. Πάω συχνά να τους δω, έστω και για 24 ώρες, ή έρχονται εκείνοι Σαββατοκύριακο». Γιατί τα εγγόνια της δεν τη φωνάζουν γιαγιά αλλά «Πιπίτς»; «Μου αρέσει πολύ να κάνω υποκοριστικά. Ετσι έλεγα τον πρώτο εγγονό μου, τον Διονύση, και ο μικρός, ο Χρήστος, το πήρε και άρχισε να με φωνάζει έτσι. Βέβαια, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι είμαι η γιαγιά του. Το περασμένο Πάσχα είχαν παπουδομαγειρέματα στο σχολείο του και πήγα να βάψουμε αβγά και να φτιάξουμε κουλουράκια. Τα Χριστούγεννα είχε πάει η άλλη η γιαγιά από την Πάτρα. Ρώτησε η δασκάλα τον Διονύση “θα έρθει η γιαγιά Ουρανία;” και εκείνος απάντησε “όχι, θα έρθει το Πιπίτς, η γιαγιά από την Αθήνα”».

Αραγε η Χρ. Λαμπίρη θα συζητούσε την επιστροφή της στην τηλεόραση; «Γενικώς στη ζωή μου δεν αποκλείω τίποτα, γιατί, όσες φορές το έχω κάνει, το έχω λουστεί και μετά δεν ξέρω πώς να το μαζέψω. Ελεγα δεν θα ξαναπαντρευτώ και παντρεύτηκα. Ποτέ μη λες ποτέ, γιατί δεν ξέρεις τι σε περιμένει το επόμενο λεπτό. Μπορεί να γίνει μια πρόταση, αλλά θα πρέπει να αισθάνεσαι σιγουριά ότι αξίζει τον κόπο για να αλλάξει την καθημερινότητά σου».