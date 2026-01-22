Χρίστος Αντωνιάδης: Είχα εμμονική θαυμάστρια και πήγα στην Αστυνομία - Real.gr

Για τις εκδηλώσεις θαυμασμού, το φλερτ αλλά και την απιστία μίλησε ο Χρίστος Αντωνιάδης.

Όπως είπε ο τραγουδιστής, μιλώντας στο «Happy Day» του ALPHA, «ναι είχαμε και εμμονική θαυμάστρια. Και στην αστυνομία πήγαμε».

Ο Χρίστος Αντωνιάδης ανέφερε ότι αρχικά προσπάθησε να διαχειριστεί την κατάσταση με ψυχραιμία.

Σε ερώτηση για το αν συνεχίζει να δέχεται φλερτ, ακόμη και μετά τον γάμο του, η απάντησή του ήταν άμεση:

«Και γυναίκες και άνδρες. Κανονικά. Μέσα σε λογικά πλαίσια, μια χαρά είναι αυτό».

Μάλιστα, αποκάλυψε πως δεν είναι λίγες οι φορές που αυτό έχει συμβεί ακόμη και μπροστά στη σύζυγό του, κάτι που δεν περνά απαρατήρητο.

«Ναι, καλά η σύζυγος έξαλλη. Εντάξει. Εγώ γελάω» είπε χαρακτηριστικά.