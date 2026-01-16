Χρήστος Χωμενίδης: Τα «γαλλικά» στο «Στούντιο 4» που «πάγωσαν» τους παρουσιαστές - Real.gr

Ο Χρήστος Χωμενίδης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» το απόγευμα της Παρασκευής.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο γνωστός συγγραφέας χρησιμοποίησε «γαλλικά» αναφερόμενος στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με συνέπεια να «παγώσει» τους δύο παρουσιαστές της εκπομπής, Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο. “Εμείς δεν θα χαθούμε, δεν κινδυνεύουμε. Κινδυνεύουν όμως πάρα πολλοί άλλοι […]

