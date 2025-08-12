Χρήστος Κοντογεώργης - Καλλιόπη Παναγιωτίδου: Γάμος στο Καρπενήσι - Real.gr

Ο Χρήστος Κοντογεώργης και η Καλλιόπη Παναγιωτίδου παντρεύτηκαν στους Κορυσχάδες, σε μια καλοκαιρινή τελετή που τα είχε όλα: ρομαντισμό, γέλιο, συγκίνηση και πολλή αγάπη.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ανήκουν στη νέα γενιά ταλαντούχων ηθοποιών και ένωσαν τις ζωές τους σε έναν καλοκαιρινό γάμο που εξελίχθηκε σε μια αληθινή γιορτή της αγάπης, γεμάτη συναίσθημα, χαμόγελα, κέφι και χιούμορ. Ο λόγος για τον Χρήστο Κοντογεώργη και την Καλλιόπη Παναγιωτίδου, τους δύο ηθοποιούς που γνωρίσαμε μέσα από τη σειρά «Ερημη χώρα» και που έχουν ήδη αγαπηθεί από το θεατρικό κοινό για τις ερμηνείες τους.

Το ζευγάρι επέλεξε τον μοναδικό χώρο του Εθνικού Μουσείου Αντίστασης στο πετρόκτιστο χωριό των Κορυσχάδων της Ευρυτανίας. Η νύφη έλαμπε μέσα στο ρομαντικό νυφικό της που έμοιαζε να έχει βγει από σειρά εποχής όπως και ο γαμπρός, ο οποίος την υποδέχθηκε συγκινημένος.

Και μπορεί ως πολιτικός γάμος να μην είχε κουμπάρους, είχε όμως μάρτυρες τέσσερις καλούς φίλους του ζευγαριού, τους Δημήτρη Κίτσο, Ειρήνη Φαναριώτη, Γιώργο Τριανταφυλλίδη και Μυρτώ Γκόνη, οι οποίοι με χαρά εκτέλεσαν το καθήκον τους.

Οι λεπτομέρειες της ημέρας είχαν τη δική τους μαγεία: οι μπομπονιέρες ήταν ένα πήλινο γλαστράκι με μικρό φυτό, σαν σύμβολα ριζώματος και νέας ζωής, ενώ ένα χαριτωμένο photo booth με μικρές χιουμοριστικές πινελιές προσέφερε αμέτρητες αστείες και γλυκές αναμνήσεις σε καλεσμένους και νεόνυμφους.

Ανάμεσα στους καλεσμένους που γιόρτασαν μαζί με τους νιόπαντρους την ευτυχισμένη αυτή ημέρα ήταν η Νατάσα Εξηνταβελώνη, ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τουμάση, ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης, ο Φοίβος Ημελλος, η Εριέττα Μανούρη, ο Μιχάλης Πανάδης, η Λίλα Μπακλέση, ο Νικόλας Μακρής, η Αλεξάνδρα Ταβουλάρη, η Αλκηστις Ζιρώ και ο Γιώργος Λέντζας, η Γιούλη Τζαγκαράκη, η Ηρώ Γάλλου κ.ά.

Το γλέντι δεν σταμάτησε παρά τις πρώτες πρωινές ώρες, με το ζευγάρι και τους καλεσμένους να το διασκεδάζουν με την ψυχή τους. Μάλιστα η Ν. Εξηνταβελώνη και η Αλκ. Ζιρώ «κονταροχτυπήθηκαν» στον χορό, ενώ οι περισσότεροι καλεσμένοι έφτασαν νωρίτερα από την ημέρα του γάμου και απόλαυσαν το δροσερό καταπράσινο τοπίο της, μοναδικού κάλλους, περιοχής.

Ο Χρ. Κοντογεώργης έχει συνεργαστεί με σκηνοθέτες όπως οι Γ. Τσίρος, Ελένη Σκότη, Ν. Χατζόπουλος, Κ. Φιλίππογλου, Σ. Στρούμπος και έχει ξεχωρίσει για την παρουσία του σε σειρές, όπως «Αρχελάου 5», και «Ερημη χώρα» ενώ στη νέα σεζον θα τον δούμε στη σειρά της ΕΡΤ «Το παιδί», με τους Βασίλη Μπούτσικο, Αννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους, Αλέξανδρο Λογοθέτη, κ.ά. Η Κ. Παναγιωτίδου σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών, έχει συνεργαστεί με το Εθνικό και το Θέατρο του Νέου Κόσμου, ενώ συμμετείχε και εκείνη στη σειρά «Ερημη χώρα».

