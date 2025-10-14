Χρήστος Μάστορας - Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Ο κύβος ερρίφθη - Real.gr

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, με αποφασιστικότητα, έπιασε την ανθοδέσμη στον γάμο της φίλης της, Ανδρομάχης, κάνοντας μάλιστα γνωστό ότι όλα ήταν προσχεδιασμένα και αποκαλύπτοντας ότι είχε βάλει στόχο κάποια στιγμή στη ζωή της να το κάνει.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Εκπληξη προκάλεσε η αποφασιστικότητα της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη να πιάσει την ανθοδέσμη στον γάμο της φίλης της, Ανδρομάχης, με τον αγαπημένο της, τον τραγουδιστή Γιώργο Λιβάνη.

Η καλλονή σύντροφος του Χρήστου Μάστορα εκμυστηρεύτηκε αργότερα ότι είχε σκοπό να το κάνει και αυτή τη φορά να μην τη χάσει από τα χέρια της: «Οχι απλά την έπιασα, οριακά την άρπαξα από μια άλλη κοπέλα … Συγγνώμη, το λέω τώρα αλλά είχα βάλει στοίχημα με τον εαυτό μου μία φορά να πιάσω μια ανθοδέσμη», εξηγώντας: «Δεν πήγε σε άλλα χέρια, για να μην είμαι άδικη με τον εαυτό μου. Πήγε μισή σε εμένα, μισή σε άλλη κοπέλα. Αλλά εκείνη τη στιγμή για κάποιον λόγο είχα πολλή αυτοπεποίθηση και την κράτησα εγώ».

Ο λόγος που δεν τη συνόδευσε ο αγαπημένος της στον γάμο ήταν οι προγραμματισμένες συναυλίες που είχε ο γνωστός ερμηνευτής στο Λονδίνο. Θα ήθελε πολύ ωστόσο να είναι μαζί της, όπως είπε, χωρίς να συμπληρώσει ότι της λείπει, αφού είναι συνέχεια μαζί! Τι σημαίνει η ανθοδέσμη; Σίγουρα, όπως και η ίδια η Γ. Καληφώνη αποκάλυψε, δεν την έπιασε τυχαία.

Αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι εκεί υπήρχαν κάμερες, φωτογράφοι, ενώ και η ίδια ανέβασε το επίμαχο βίντεο, τότε η influencer κάτι ήθελε να «πει». Η σχέση της με τον Χρ. Μάστορα μετρά ήδη πάνω από τρία χρόνια και σίγουρα έχει δοκιμαστεί. Οι δυο τους συγκατοικούν και όλα ανάμεσά τους πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο. Ο ένας στηρίζει τον άλλον και είναι πιο ερωτευμένοι από ποτέ. Μήπως τελικά η επισημοποίηση δεν αργεί και για το εν λόγω ζευγάρι; Ο χρόνος θα δείξει…