Χρήστος Μάστορας – Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Ρομαντικές μέρες και νύχτες στο Ντουμπάι - Real.gr

Στο Ντουμπάι ταξίδεψαν η Γαρυφαλλιά Καληφώνη με τον Χρήστο Μάστορα, όπως μαρτυρούν οι αναρτήσεις τους στα social media. Το ερωτευμένο ζευγάρι επέλεξε έναν από τους πιο κοσμοπολίτικους προορισμούς προκειμένου να ξεφύγει για λίγο από την καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις. Ο δημοφιλής τραγουδιστής, που έχει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα με live εμφανίσεις, βρήκε την ευκαιρία να […]

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Χρήστος Μάστορας – Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Ρομαντικές μέρες και νύχτες στο Ντουμπάι στο InStyle.