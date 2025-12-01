Χρήστος Μάστορας - Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Σε τροχιά γάμου - Real.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη είναι έτοιμοι για το επόμενο βήμα στη σχέση τους, αφού η γαμήλια πρόταση έχει ήδη γίνει.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Πιο έτοιμοι από ποτέ για να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους είναι, σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη. Ο τραγουδιστής και η σύντροφός του μετρούν τρία χρόνια σχέσης, μένουν κάτω από την ίδια στέγη και όλα δείχνουν ότι κάνουν ήδη σχέδια για το μέλλον της κοινής τους ζωής.

Πριν από λίγες ημέρες ο Χ. Μάστορας είχε πρεμιέρα στο «ΝΟΧ», στο πλευρό του Αντώνη Ρέμου. Από την έναρξη των χειμερινών εμφανίσεών του δεν θα μπορούσε να λείπει η σύντροφός του. Εντυπωσιακά ντυμένη, η Γαρυφαλλιά βρέθηκε στις πρώτες θέσεις του νυχτερινού μαγαζιού και δεν σταμάτησε να καμαρώνει και να χειροκροτά τον αγαπημένο της κάθε φορά που ανέβαινε στη σκηνή.

Εκείνος είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους νέους τραγουδιστές και εκείνη έχει αποκτήσει το δικό της διαδικτυακό κοινό ως influencer. Είναι μαζί από το καλοκαίρι του 2022 και παρόλο που στις αρχές επιθυμούσαν να κρατούν τη φρέσκια τότε σχέση τους μακριά από τη δημοσιότητα, με το πέρασμα του χρόνου ένιωσαν πολύ πιο άνετα να ποζάρουν μαζί στον φωτογραφικό φακό.

Η πρόταση γάμου, σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον τους, έχει ήδη γίνει. Αν και πέρασαν μια δύσκολη περίοδο, η κρίση δεν τους έκαμψε και όταν πέρασε η καταιγίδα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Χρήστος ζήτησε από τη Γαρυφαλλιά να τον παντρευτεί.

Στις αρχές Νοεμβρίου ο τραγουδιστής μίλησε με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τη σύντροφό του. «Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άτομο. Συγκροτημένο άτομο, αγαπά βαθιά, φροντίζει», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας ότι τρία χρόνια μετά παραμένουν πολύ ερωτευμένοι και πιο σίγουροι από ποτέ για τη σχέση τους.

Μια σχέση που αναμένεται να επισημοποιηθεί -ακόμα και μέσα στο 2026- ανοίγοντας ένα νέο, υποσχόμενο κεφάλαιο στην κοινή ζωή τους.