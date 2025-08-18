Χρήστος Μάστορας: Καλοκαίρι για τα μάτια της μόνο - Real.gr

Ο Χρήστος Μάστορας πάτησε… παύση όλους τους θερινούς μήνες για να ζήσει τον έρωτά του με τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Aυτό το καλοκαίρι ο Χρήστος Μάστορας δεν ανεβαίνει στη σκηνή, αλλά χαλαρώνει αγκαλιά με τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη. Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, ο frontman του μουσικού συγκροτήματος Melisses ήταν εκείνος που αποφάσισε να μην κάνει συναυλίες μέσα στους θερινούς μήνες, προκειμένου να περάσει χρόνο με την αγαπημένη του, μακριά από φώτα και υποχρεώσεις.

Επειτα από έναν έντονο χειμώνα γεμάτο εμφανίσεις αλλά και λόγω του πρωταγωνιστικού του ρόλου στην ταινία «Υπάρχω» για τη ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη, ο τραγουδιστής χρειαζόταν να αποσυμπιεστεί, κάτι που επέλεξε συνειδητά, για να χαρεί το κορίτσι του.

Οι καλοκαιρινές τους εξορμήσεις περιελάμβαναν σκάφος, βουτιές στην Ψαρού, βόλτες στα Ματογιάννια και επισκέψεις σε φίλους σε διάφορους προορισμούς, πριν επιστρέψουν -προσωρινά- στην Αθήνα, προκειμένου να ετοιμάσουν μαζί με στενούς φίλους τα γενέθλια της Γαρυφαλλιάς, η οποία στις 24 Αυγούστου γίνεται 29 ετών.

Η ίδια έχει δηλώσει πως βλέπει το 2026 ως χρονιά εσωτερικής και εξωτερικής ανανέωσης: θέλει να επενδύσει στο σώμα και στην ψυχή της, να ανεβάσει επίπεδο στα social media της και να αφιερωθεί στις συνεργασίες που έχει. Η επιστροφή της στην ψυχοθεραπεία είναι κομμάτι αυτού του νέου ξεκινήματος. «Θα είναι και επίσημα σε λίγες ημέρες ένας χρόνος πριν από τα 30, τα οποία θέλω να με βρουν με το σώμα που έχω αποφασίσει και έχω φανταστεί ότι θέλω, με το να ξεκινήσω πάλι την ψυχοθεραπεία μου (μιας και τη σταμάτησα πριν από δύο μήνες με τη δικαιολογία ότι δεν προλάβαινα, γιατί δεν ήθελα να αντιμετωπίσω την αλήθεια)», έγραψε.

Σταθερά μαζί

Το ζευγάρι είναι μαζί περίπου τρία χρόνια και συνεχίζει να προστατεύει την προσωπική του ζωή χωρίς να κρύβεται και απολαμβάνει την κάθε του ημέρα. Οπως αποκάλυψε πρόσφατα η Γ. Καληφώνη, ουδέποτε χώρισαν, παρά τις φήμες που κυκλοφορούν κατά καιρούς. Πλέον, μάλιστα, οι δυο τους συγκατοικούν και επίσημα.

Το καλοκαίρι τους κλείνει με τα γενέθλια της Γαρυφαλλιάς, και αμέσως μετά ο Χρ. Μάστορας επανέρχεται στους ρυθμούς του: στις 30 Αυγούστου ανεβαίνει ξανά στη σκηνή μαζί με τις Μelisses, στο 2nd P&I Open Air Festival στα Ιωάννινα, δίπλα στην Αννα Βίσση και τον Αντώνη Ρέμο.

