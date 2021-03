Coldplay, Χιου Τζάκμαν, Μάιλι Σάιρους συμμετέχουν στο Σχέδιο Ανάκαμψης για τον Κόσμο από το κίνημα Global Citizen

Οι Coldplay, Μάιλι Σάιρους και Χιου Τζάκμαν είναι μεταξύ των αστέρων που συμμετέχουν Σχέδιο Ανάκαμψης για τον Κόσμο του κινήματος Global Citizen (Πολίτης του Κόσμου).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η εκστρατεία διάρκειας ενός έτους στοχεύει στην εξάλειψη της πανδημίας Covid-19, στον τερματισμό της επισιτιστικής κρίσης και στη συνέχιση της μάθησης. Επιδιώκει επίσης να προωθήσει την ισότητα για όλους. Άλλοι καλλιτέχνες όπως οι Jonas Brothers, Usher και Πριγιάνκα Τσόπρα θα υποστηρίξουν επίσης την εκστρατεία.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Global Citizen, Χιου Έβανς, τόνισε σε δήλωσή του: «Είμαι απίστευτα υπερήφανος για τις προσπάθειες του Global Citizen για την καταπολέμηση της πανδημίας Covid-19 το 2020. Ωστόσο, παραμένουν τεράστιες ανισότητες και πρέπει επειγόντως να διασφαλίσουμε ότι τα εμβόλια κατά της Covid-19 θα διατίθενται δίκαια.

Το Σχέδιο Ανάκαμψης για τον Κόσμο θέτει μια σαφή ατζέντα που θα εμπνεύσει εκατομμύρια πολίτες να υποστηρίξουν πέντε από τις πιο κρίσιμες προκλήσεις για την υγεία, την κοινωνία και την οικονομία που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα, ως αποτέλεσμα της πανδημίας».

«Ένας ιός οπουδήποτε παραμένει ένας ιός παντού και στόχος μας είναι να ενώσουμε τους παγκόσμιους ηγέτες, καλλιτέχνες και ανθρώπους της ψυχαγωγίας, φιλάνθρωπους και διευθύνοντες σύμβουλους για να τερματίσουμε την Covid-19 για όλους και να ξεκινήσουμε μια παγκόσμια ανάκαμψη» επισήμανε.

Το 2020, το Global Citizen συγκέντρωσε πόρους με στόχο τον τερματισμό της πανδημίας, μεταξύ άλλων με τις συναυλίες Global Goal: Unite For One Future και Global Citizen One World: Together At Home.

Οι εκδηλώσεις βοήθησαν στη συγκέντρωση ενός εκατομμυρίου δολαρίων για την υποστήριξη της προσπάθειας κατά της πανδημίας και την ανακούφιση των πληγέντων από την Covid-19.

Τα πρότζεκτ του 2021 επιδιώκεται να «εστιάσουν στην τελική ώθηση για τον τερματισμό της πανδημίας». «Για να επιστρέψουμε επίσης τον κόσμο στο δρόμο για την επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών» αναφέρεται στη δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου του Global Citizen.