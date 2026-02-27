Δανάη Παππά: «Με έπαιρναν τηλέφωνο να ρωτήσουν αν ζω ή πόσο καιρό έχω ακόμα...» - Real.gr

Την ενόχλησή της με δημοσιεύματα που αφορούσαν στην υγεία της εξέφρασε η Δανάη Παππά.

Σε δηλώσεις που έκανε η γνωστή ηθοποιός στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», αναφέρθηκε στις φήμες που έχουν κυκλοφορήσει για εκείνη κατά καιρούς, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αποδέχεται σε καμία περίπτωση δημοσιεύματα, που αφορούν στην υγεία της.

Πιο συγκεκριμένα, η Δανάη Παππά κατέστησε σαφές ότι, παρότι μπορεί να ανεχτεί αναληθείς αναφορές που σχετίζονται με την προσωπική της ζωή, όπως υποτιθέμενες σχέσεις, δεν αποδέχεται αντίστοιχες αναφορές για ζητήματα υγείας. Όπως δήλωσε: «Δεν θέλω καθόλου να το συζητήσω αυτό για την υγεία μου. Δηλαδή μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε για εμένα. Θα δεχτώ να μου φορτώσετε οποιαδήποτε σχέση, οποιοδήποτε τσακωμό, οτιδήποτε. Με την υγεία μου, πραγματικά, το ζητάω σαν χάρη, δεν θέλω να παίζει κανένας. Και με κανενός την υγεία, έτσι; Όχι μόνο τη δική μου. Απλά επειδή συνέβη και με πήραν πάρα πολλά τηλέφωνα, ήταν πολύ τρομακτικό το ότι με παίρναν τηλέφωνο να ρωτήσουν αν ζω ή πόσο καιρό έχω ακόμα. Δηλαδή κάπου ώπα».

Η ηθοποιός παραδέχτηκε, ότι στο παρελθόν επηρεαζόταν από τα σχόλια και τις απόψεις που διατυπώνονταν δημόσια για το πρόσωπό της, ωστόσο πλέον επιλέγει να απέχει από όσα γράφονται. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Υπήρχε μία περίοδος, στην οποία με ενοχλούσανε πάρα πολύ τα σχόλια γενικότερα και το πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να έχει άποψη για σένα. Οπότε, από ένα σημείο και μετά, επειδή με ενοχλούσαν πάρα πολύ κάποια πράγματα που διάβαζα, σταμάτησα και τώρα δεν έχω ιδέα τι γίνεται».