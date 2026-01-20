Δανάη Σπηλιώτη - Θοδωρής Σκυφτούλης: Ερωτας και τέχνη - Real.gr

Ο Θοδωρής Σκυφτούλης και η Δανάη Σπηλιώτη είναι ένα από τα πιο αγαπημένα καλλιτεχνικά ζευγάρια και εκτός από γονείς του 15χρονου Γρηγόρη συνεργάζονται αρμονικά σε πολλούς τομείς.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ο ηθοποιός Θοδωρής Σκυφτούλης πρωταγωνιστούσε στην επιτυχημένη σειρά του Star «Τα φαντάσματα», ενώ παίζει και στην -ήδη sold out- παράσταση «Ανθρωποι και ποντίκια» του Τζον Στάινμπεκ, που σκηνοθετεί ο Βασίλης Μπισμπίκης. Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης είναι ζευγάρι με την ηθοποιό Δανάη Σπηλιώτη με την οποία έχουν αποκτήσει έναν υπέροχο γιο, τον 15χρονο Γρηγόρη.

Πρόκειται για ένα πολύ δεμένο ζευγάρι, που εκτός όλων των άλλων το ενώνει και η μεγάλη αγάπη για το θέατρο. Οπως χαρακτηριστικά έχει αναφέρει στο παρελθόν η Δ. Σπηλιώτη, «ήρθε το παιδί μου, έγινα νωρίς μαμά. Ο Θοδωρής ήταν πάντα δίπλα μου, μαζί περπατούσαμε με πείσμα και δύναμη τα πρώτα χρόνια, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον. Ημασταν πιτσιρίκια και ήταν μια εποχή που ο έρωτας, η τέχνη και η επανάσταση ήταν ένα».

Ο Θοδωρής είναι πολύ κοντά στον μοναχογιό του, στον οποίο αφιερώνει πολύ ποιοτικό χρόνο. Εχει ποστάρει μάλιστα στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram τις πιο αντισυμβατικές διακοπές τους, κατά τις οποίες νοίκιασαν τροχόσπιτο και έκαναν ένα υπέροχο road trip. Ο ηθοποιός δεν αναφέρεται δημόσια στη σύντροφό του, όμως για το παιδί του κάνει την εξαίρεση και μιλά με πολλή τρυφερότητα. Ο Γρηγόρης ακολουθεί τον δρόμο των γονιών του, καθώς πηγαίνει σε καλλιτεχνικό σχολείο. «Πρόκειται για ένα ανοιχτό μυαλό. Δεν μεγαλώνουμε το παιδί μας φωτογραφικά, η ίδια η ζωή που κάνουμε δίνει από μόνη της τις απαντήσεις», έχει πει σε συνέντευξή του.

Μαζί, οργανώνουν από το 2019 εργαστήρια θεάτρου για παιδιά, εφήβους και ενηλίκους στην έδρα της θεατρικής ομάδας Roswitha, στο θεατρικό εργαστήρι «Παραμυθού» στην Πετρούπολη. Η Δ. Σπηλιώτη εργάζεται ως σκηνοθέτης και θεατροπαιδαγωγός, ενώ από το 2013 έως το 2018 εργάστηκε ως θεατρολόγος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι συνοδοιπόροι της ζωής, την οποία προσπαθούν να φτιάξουν με τον καλύτερο τρόπο που μπορούν, γι’ αυτό είναι εμπράκτως αλληλέγγυοι, βοηθώντας αθόρυβα πολλές αδύναμες ομάδες.