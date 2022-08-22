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Demi Lovato: Γιόρτασε τα 30α γενέθλιά της με το αγόρι της
14:40
Η Demi έγινε 30 και το γιόρτασε με το νέο της αγόρι Jute$.
Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr
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Virginia Patton Moss: Η ηθοποιός του «It’s a Wonderful Life» πέθανε στα 97 της
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