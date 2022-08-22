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Demi Lovato: Γιόρτασε τα 30α γενέθλιά της με το αγόρι της

14:40

Η Demi έγινε 30 και το γιόρτασε με το νέο της αγόρι Jute$.

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