Demo των Radiohead πωλείται σε on line δημοπρασία

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η κασέτα, η οποία δόθηκε σε έναν φίλο της μπάντας τη δεκαετία του '90, περιλαμβάνει έξι τραγούδια, τρία από τα οποία δεν έχουν ακουστεί μέχρι τώρα - «Promise Me», «Body In A Box» και «These Are The Chains». Τα άλλα τρία τραγούδια είναι τα «Happy Song», «To Be A Brilliant Light» και «Sinking Ship». Η κασέτα συνοδεύεται από χειρόγραφες σημειώσεις και ετικέτες σχεδιασμένες από τον αρχηγό του alternative rock συγκροτήματος, Τομ Γιορκ.