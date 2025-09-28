Δέσποινα Βανδή: Η Μελίνα Νικολαΐδη στην πρεμιέρα της μαμάς της στη Θεσσαλονίκη - Real.gr

Πρεμιέρα σε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης έκανε το βράδυ της Παρασκευής (26/9) η Δέσποινα Βανδή, έχοντας στο πλευρό της την κόρη της. Η Μελίνα Νικολαΐδη είναι η πιο φανατική θαυμάστρια της τραγουδίστριας και όταν βρίσκεται στην Ελλάδα δεν λείπει ποτέ από τις

σημαντικές της στιγμές. Έτσι και αυτή τη φορά, ταξίδεψε στη συμπρωτεύουσα για να […]

Διαβάστε το δημοσίευμα στο Instyle.gr