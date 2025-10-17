Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη - Τι είπε στις κάμερες - Real.gr

Η Δέσποινα Βανδή επέστρεψε στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη, όπου εμφανίζεται σε νυχτερινό κέντρο, με τις τηλεοπτικές κάμερες να την εντοπίζουν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η τραγουδίστρια συνοδευόταν από την κόρη της, Μελίνα.

Οι δημοσιογράφοι τη ρώτησαν για το συμβάν με τον Βασίλη Μπισμπίκη, όμως εκείνη κράτησε διακριτική στάση. «Γεια σας παιδιά, κανένα σχόλιο. Ευχαριστώ πολύ», είπε ευγενικά και αποχώρησε.

Αυτή ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Δέσποινας Βανδή μετά το γνωστό περιστατικό με τον ηθοποιό.