Δέσποινα Βανδή - Βασίλης Μπισμπίκης: Τρυφερά Χριστούγεννα - Real.gr

Αν και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις τους την περίοδο των γιορτών τούς κρατούν στο κλεινόν άστυ, η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης έχουν τον τρόπο να ντύσουν αυτές τις ημέρες με ζεστασιά και αγάπη.

Της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Tο πιο viral ζευγάρι της ελληνικής σόουμπιζ συνεχίζει να ενθουσιάζει με τις αυθόρμητες εκδηλώσεις αγάπης, αποδεικνύοντας ότι ο έρωτάς του δεν έχει ούτε ταβάνι ούτε κανόνες. Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης ζουν τη σχέση τους με την ίδια ένταση και τον ίδιο παλμό, σαν να βρίσκονται ακόμη στην αρχή της. Με βλέμματα που μιλούν από μόνα τους και με πράξεις που προδίδουν βαθύ συναίσθημα, δείχνουν ότι όταν δύο άνθρωποι συναντιούνται ουσιαστικά, τίποτα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο ανάμεσά τους.

Τα Χριστούγεννα είναι από τις αγαπημένες περιόδους της δημοφιλούς τραγουδίστριας. Είναι μια εποχή που για εκείνη συνδέεται με θαλπωρή, οικογένεια, αναμνήσεις και αγάπη. Πάντα φροντίζει να δημιουργεί ζεστή ατμόσφαιρα, γεμάτη από τρυφερότητα για εκείνη και τους ανθρώπους της, ακόμη και αν οι επαγγελματικές υποχρεώσεις της δεν της επιτρέπουν να χαλαρώσει όσο θα ήθελε. Το ίδιο ισχύει και για τον Β. Μπισμπίκη, ο οποίος, παρά το απαιτητικό πρόγραμμά του, δεν αφήνει ποτέ τη σχέση τους σε δεύτερη μοίρα. Αν και το φετινό πρόγραμμα και των δύο είναι ιδιαίτερα φορτωμένο, το ζευγάρι έχει τον τρόπο να δίνει λάμψη στις στιγμές του, ειδικά τις γιορτινές ημέρες. Δεν φοβούνται μάλιστα, να εκφραστούν δημόσια και να δείχνουν τα συναισθήματά τους χωρίς φίλτρα.

Φέτος, η Δ. Βανδή θα περάσει τις γιορτές on stage σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, στο πλευρό του Κωνσταντίνου Αργυρού. Ο Β. Μπισμπίκης πρωταγωνιστεί για ακόμη μία χρονιά στη θεατρική επιτυχία «Ανθρωποι και ποντίκια» του Τζον Στάινμπεκ, έχοντας παραστάσεις και τις γιορτινές ημέρες. Παράλληλα, δεν παραμελούν τη σχέση τους. Το σπίτι τους στη Φιλοθέη θα πλημμυρίσει από χριστουγεννιάτικη διάθεση, ζεστά φώτα και αγάπη. Στα σχέδιά τους μάλιστα, δεν αποκλείεται και μια σύντομη απόδραση στο Πήλιο, μια απόφαση που συνηθίζουν να παίρνουν αυθόρμητα, την τελευταία στιγμή. Μεγάλη αγάπη για εκείνους ωστόσο, παραμένει η Κρήτη. Εκεί ονειρεύονται το κοινό μέλλον τους και καθημερινά «χτίζουν» το όνειρό τους: μια δική τους φάρμα, ένα ησυχαστήριο γεμάτο φύση, ηρεμία και γαλήνη. Αυτό το όραμα έχει αρχίσει ήδη να παίρνει σάρκα και οστά, μετατρέποντας το όνειρό τους σε πραγματικότητα.