Δέσποινα Βανδή: Ζήτησε από τους θαμώνες να την εμψυχώσουν - «Έχω περάσει δύσκολη εβδομάδα...» - Real.gr

Την πρώτη της εμφάνιση στη σκηνή, μετά το τροχαίο του Βασίλη Μπισκπίκη, έκανε η Δέσποινα Βανδή το βράδυ της Παρασκευής.

Συγκεκριμένα, στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η τραγουδίστρια στη Θεσσαλονίκη, ζήτησε από τους θαμώνες να την εμψυχώσουν.

Σύμωνα με το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, στην έναρξη του προγράμματος στην πίστα, η Δέσποινα Βανδή είπε:

«Θέλω να με εμψυχώσετε. Έχω ανάγκη την καλή σας ενέργεια, διότι έχω περάσει δύσκολη εβδομάδα» και λίγο αργότερα συμπλήρωσε την ώρα που άρχισε να τραγουδάει το κομμάτι της με τίτλο «Πανσέληνο»: «Δεν είναι πολύ καλή η πανσέληνός μου αυτή την περίοδο».