Δεύτερη έκδοση για την 50ή επέτειο του θανάτου του Jim Morrison, το καλοκαίρι

Δεύτερη έκδοση απάντων του Jim Morrison αναμένεται το καλοκαίρι: το «A Guide to the Labyrinth: The Collected Works of Jim Morrison» που θα εκδώσει ο οίκος Genesis Publications, προϊόν συνεργασίας με την οικογένειά του και το Jim Morrison Estate, σηματοδοτεί τα 50 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ των Doors, LA Woman και τον θάνατο του τραγουδιστή-τραγουδοποιού το 1971.