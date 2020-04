Διαθέσιμο σε πλατφόρμες το άλμπουμ της συναυλίας «One World: Together At Home»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Global Citizen ανακοίνωσαν ότι οι δωρεές από τη διαδικτυακή συναυλία One World: Together At Home ανήλθαν σε 127,9 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία θα διατεθούν για να υποστηριχθούν οι επαγγελματίες στον τομέα της υγείας σε όλο τον κόσμο καθώς δίνουν μάχη με την πανδημία του κορωνοϊού.