Δικαίωση για τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο: «Γλίτωσε» τη μισή περιουσία του από την πρώην σύζυγό του

Όπως υποστήριξε, τα έσοδα αυτά ήταν συζυγικά περιουσιακά στοιχεία και έπρεπε να μοιραστούν ισομερώς.

Το Εφετείο ωστόσο είχε διαφορετική άποψη και απέρριψε τους ισχυρισμούς της Χάιταουερ. Σύμφωνα με την απόφασή του, «το εισόδημα του συζύγου που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου και άλλα επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αποτελούν χωριστή περιουσία του».

Η απόφαση αυτή ήταν λίγο πολύ γνωστή από τον Φεβρουάριο με τον δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου του Μανχάταν, Μάθιου Κούπερ, να σημειώνει σε γραπτή του απόφαση «το προγαμιαίο συμβόλαιο επιβεβαιώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος [του Ντε Νίρο] που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου, από την υποκριτική, την παραγωγή ταινιών ή τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία του».

Η Γκρέις Χάιταουερ ωστόσο δε φεύγει από τη δικαστική μάχη χωρίς περιουσία. Βάσει συμφωνητικού, από την πώληση του σπιτιού τους τα 6 εκατ. δολάρια θα πάνε για την αγορά οικίας της επιλογής της Χάιταουερ, όπου θα ζει με τα δυο τους παιδιά.

Επίσης, ο ντε Νίρο έχει συμφωνήσει να της καταβάλλει ένα εκατ. δολάρια ετησίως ως διατροφή μέχρι να ξαναπαντρευτεί ή μέχρι ένας από τους δύο πεθάνει.

Robert De Niro’s lawyer claims that his estranged wife Grace Hightower’s taste for the finer things keeps the actor working overtime. https://t.co/HUmGGy7VVk