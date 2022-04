Δίκη Τζόνι Ντεπ-Αμπερ Χερντ: Ο περίεργος μάρτυρας που κάπνιζε και οδηγούσε - ΒΙΝΤΕΟ

Ο θυρωρός εμφανίστηκε στο δικαστήριο, δίνοντας μέσω βίντεο μια μαγνητοσκοπημένη κατάθεση: «Τι; Λίγο πάνω από το πάτωμα; Ο σκύλος γρατζουνούσε», είπε και συνέχισε: «Στο κεφάλι μου σκέφτομαι… νομίζει ότι κάποιος προσπαθεί να εισβάλει με γρατζουνιές λίγο πάνω από το πάτωμα;».

Αυτό ήταν το σημείο όπου ο Τζόνι Ντεπ άρχισε να γελάει, όπως και ο κόσμος στο δικαστήριο.

«Ήταν τόσο τρομαγμένοι. Μου ζήτησαν να μπω στη μονάδα και να ψάξω δωμάτιο δωμάτιο. Το έκανα, είναι κομμάτι της δουλειάς μου», είπε ακόμη.

Κάποια στιγμή ο Ρομέρο, ο οποίος έδινε κατάθεση από το αυτοκίνητό του μέσω του κινητού του, φαίνεται να φυσά καπνό, πιθανότατα από κάποια συσκευή ατμίσματος. Χάνοντας την υπομονή του, άρχισε να οδηγεί, συνεχίζοντας να μιλά σε έναν από τους δικηγόρους της Χερντ, με το κινητό του στο ταμπλό, όπως γράφει η Daily Mail.

Η δικηγόρος της Χερντ είπε αργότερα ότι ήταν «η πιο παράξενη κατάθεση» που είχε δει. Η δικαστής πρόσθεσε: «Δεν το έχω ξαναδει αυτό».

Κάποια στιγμή ο Ρομέραο έχασε την ψυχραιμία του και μίλησε για την ενόχλησή του που έπρεπε να μιλήσει σε δικηγόρους. «Είμαι τόσο αγχωμένος εξαιτίας αυτού. Δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό άλλο», είπε.

