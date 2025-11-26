Δημήτρης Γκοτσόπουλος: Φιλοσοφημένα και συνειδητά υπάρχει ο έρωτας στη ζωή μου - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» βρέθηκε την Τρίτη 25 Νοεμβρίου o Δημήτρης Γκοτσόπουλος, που πρωταγωνιστεί στη σειρά «Άγιος Έρωτας»

Ο αγαπημένος ηθοποιός ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, για το πώς διαχειρίζεται τη διασημότητα, ενώ εξήγησε γιατί τον εκνευρίζει η φράση «καθημερινό σίριαλ».

«Έχω αποδεχτεί τη διασημότητα, μου αρέσει. Μου αρέσει η επαφή με τον κόσμο και τα σχόλια που κάνουν όταν με συναντούν. Όταν κάνεις ένα καθημερινό σημαίνει ότι ο άλλος σε βάζει κάθε μέρα στο σπίτι του, εγώ το σέβομαι πάρα πολύ αυτό. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα, γιατί θες να έχεις ένα κινηματογραφικό αποτέλεσμα. Εκνευρίζομαι όταν λέγεται η λέξη «καθημερινό σήριαλ». Κάνεις μεγάλη προετοιμασία στο σπίτι για να πετύχεις στον ελάχιστο χρόνο το καλύτερο αποτέλεσμα. Πάντα ο κόσμος σε ανταμείβει» είπε αρχικά ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος.

Όσον αφορά για τον ρόλο του έρωτα στη ζωή του, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε: «Φιλοσοφημένα και συνειδητά απόλυτα για εμένα, υπάρχει ο έρωτας στη ζωή μου. Έρωτας με την ευρύτερη έννοια, όχι μόνο απέναντι σε μια κοπέλα. Ο έρωτας είναι και απέναντι στους ανθρώπους που συνεργάζομαι. Κάτι μέσα μου πρέπει να μου δημιουργήσει το στοιχείο του ενθουσιασμού… Χωρίς τον έρωτα, με την ευρύτερη έννοια, αυτού του στοιχείου της δόνησης που υπάρχει μέσα μας, είναι αδιάφορα τα πράγματα. Νομίζω ότι κάπως έτσι τα ψάχνω. Μου αρέσει η μοναχικότητά μου, δεν νιώθω μοναξιά».