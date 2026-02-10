Δημήτρης Καπετανάκος: Βρήκε το ταίρι του - Real.gr

«Πόρτο Λεόνε» και «Το παιδί» στην τηλεόραση, «Το μεγάλο μας τσίρκο» στο θέατρο και «Σπασμένη φλέβα» στο σινεμά. Ο Δημήτρης Καπετανάκος διανύει μια εξαιρετική περίοδο όχι μόνο στην καλλιτεχνική, αλλά και στην προσωπική του ζωή.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Αν και δεν έχει συμβιβαστεί με τη δημοσιότητα παρόλο που είναι ηθοποιός, ο Δημήτρης Καπετανάκος ζει μια ήσυχη προσωπική ζωή μακριά από τα φώτα. Με τη σύντροφό του, ηθοποιό και χορεύτρια, Θεοδώρα Ανδρικοπούλου, απολαμβάνουν τον έρωτα και τη συντροφικότητα, χωρίς να εκθέτουν τη σχέση τους στα ΜΜΕ.

Πριν από λίγες ημέρες, μάλιστα, η Θεοδώρα τον χειροκρότησε στην παράσταση «Το μεγάλο μας τσίρκο» και αμέσως μετά εξέφρασε δημοσίως τον ενθουσιασμό της με μια ανάρτηση στα social media. Ο Δ. Καπετανάκος σπάνια μοιράζεται προσωπικές στιγμές του και, όπως φαίνεται, αυτό αναλαμβάνει να κάνει -εξίσου σπάνια- η σύντροφός του.

Σε κάθε λεζάντα κοινής φωτογραφίας τους, η Θ. Ανδρικοπούλου γράφει «Η οικογένειά μου, η ζωή μου», εκφράζοντας δημοσίως τον θαυμασμό της για εκείνον. Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον τους, ήδη συγκατοικούν και απολαμβάνουν μια τρυφερή και ισορροπημένη σχέση.

Οι δυο τους είναι αρκετά χρόνια ζευγάρι, έχουν γνωρίσει ο ένας την οικογένεια του άλλου και αρκετά συχνά βρίσκονται όλοι μαζί με αφορμή κάποια πρεμιέρα ή γιορτή.

Ο ηθοποιός, όπως λένε όσοι τον γνωρίζουν, είναι ένας αφοπλιστικά ευθύς και ειλικρινής άνθρωπος. Αν και δίνει σπάνια συνεντεύξεις, πολλές από τις δηλώσεις του έχουν προκαλέσει αίσθηση.

«Πολλές φορές έχω αναρωτηθεί αν κάνω γι’ αυτή τη δουλειά. Απλώς κατάλαβα με τα χρόνια ότι είμαι “χρήσιμος”. Πολλοί συνάδελφοι έχουν σκεφτεί να τα παρατήσουν – έτσι κι εγώ. Αλλά πάντα ερχόταν μια δουλειά που μου έλεγε: “Συνέχισε”», έχει πει.

Η Θ. Ανδρικοπούλου, όπως φαίνεται, δεν τον έχει ερωτευτεί τυχαία. Ο ξεχωριστός Δ. Καπετανάκος έχει κάνει πολλά για χάρη του έρωτα: «Εννοείται ότι έχω κάνει τρέλες για τον έρωτα. Εχω σκαρφαλώσει στον δεύτερο όροφο από την υδρορροή, για να δω αν είναι μέσα στο σπίτι η αγαπημένη μου. Δεν ήταν. Σκαρφάλωσα με ασφάλεια, έχω υπηρετήσει στις Ειδικές Δυνάμεις. Δεν ρισκάρουμε ποτέ, μη δίνουμε λάθος μήνυμα. Ο έρωτας είναι κύμα».