Δήμος Αναστασιάδης - Τζένη Θεωνά: Διπλή χαρά - Real.gr

Με ένα πάρτι έκπληξη που διοργάνωσαν οι φίλοι τους, η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης γιόρτασαν τα φετινά τους γενέθλια με… άρωμα Αγίου Βαλεντίνου.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Είναι αχώριστοι ακόμα και στα γενέθλιά τους! Η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης γιόρτασαν με ένα μεγάλο διπλό πάρτι τα φετινά τους γενέθλια.

Συγκεκριμένα οι φίλοι του ζευγαριού διοργάνωσαν ένα πάρτι-έκπληξη «παρασύροντας» την ηθοποιό και τον τραγουδιστή σε αγαπημένο τους στέκι στου Ψυρρή την Παρασκευή 13/2, ανήμερα των γενεθλίων του Δ. Αναστασιάδη.

Η Τζ. Θεωνά είχε τα γενέθλιά της στις 8/2 και έτσι οι φίλοι τους έκαναν τη διπλή έκπληξη και με άρωμα Αγίου Βαλεντίνου. Ο καθένας έσβησε τα κεράκια στη δική του τούρτα – μια λευκή με νότες για τον Δήμο και μια μικρή ροζ για την Τζένη.

Εκείνη θέλοντας να μοιραστεί τη χαρά της και με τους διαδικτυακούς φίλους της ανήρτησε κάποιες τρυφερές φωτογραφίες τους, κάνοντας το παρακάτω σχόλιο: «Εύχομαι να έχεις πάντα τόσους φίλους και τόση αγάπη γύρω σου! Και πάντα να είσαι άξιος της αγάπης αυτής. Είμαστε τυχεροί που σας έχουμε στη ζωή μας, φίλους, συγγενείς, κουμπάρους. Ηταν η ωραιότερη έκπληξη του κόσμου».

Οι δύο καλλιτέχνες έγιναν ζευγάρι το 2014 και έκτοτε γιορτάζουν τον έρωτα κάθε ημέρα. Το 2019 απέκτησαν το πρώτο παιδί τους, τον Αρίωνα, και το 2025 ήρθε στον κόσμο ο δεύτερος γιος τους. «Η Τζένη ήταν απίστευτη, ένας πραγματικός στρατιώτης. Είναι εξαιρετική μητέρα και σπουδαία γυναίκα, χαίρομαι πολύ που είναι δίπλα μου», είχε δηλώσει στη Realnews ο Δ. Αναστασιάδης, λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου γιου τους, αποκαλύπτοντας ότι νονός του θα είναι ο Αντίνοος Αλμπάνης.

Στο πλευρό τους σε όλη αυτή την υπέροχη προσωπική διαδρομή είναι η καλή φίλη και κουμπάρα τους, Μαρία Καβογιάννη, η οποία έδωσε το «παρών» και στο λαμπερό πάρτι τους.