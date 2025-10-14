Δήμος Αναστασιάδης: «Βίωσα τον τοκετό όπως και την πρώτη φορά, με… πιεσόμετρα» - Real.gr

Ο Δήμος Αναστασιάδης και η Τζένη Θεωνά υποδέχθηκαν το δεύτερο παιδί τους και ο ευτυχισμένος τραγουδιστής περιέγραψε στην «R» τη μεγάλη στιγμή, γιορτάζοντας παράλληλα την επιτυχία του νέου του άλμπουμ «Τώρα μιλάω εγώ».

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Διπλή χαρά για τον Δήμο Αναστασιάδη που μαζί με τη σύντροφό του Τζένη Θεωνά ζουν τις πρώτες ημέρες στο σπίτι τους με το νέο μέλος της οικογένειάς τους. Παράλληλα, ο ταλαντούχος ερμηνευτής απολαμβάνει την επιτυχία του τελευταίου άλμπουμ του με τίτλο «Τώρα μιλάω εγώ» που κυκλοφορεί από την Panik Records και έγινε χρυσός.

Η Realnews συνάντησε τον Δ. Αναστασιάδη στη βραδιά απονομής του χρυσού δίσκου και των πλατινένιων και χρυσών singles του, σε μια περίοδο που ο αγαπημένος ερμηνευτής βιώνει τη χαρά σε όλα τα επίπεδα. Μαζί με την Τζ. Θεωνά ζουν τις πρώτες ημέρες με το νέο μέλος της οικογένειάς τους, το δεύτερο αγοράκι τους, που ήρθε στον κόσμο στις 4 Οκτωβρίου.

«Γιορτάζουμε τον χρυσό μας δίσκο και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές αυτού του ταξιδιού, τους στιχουργούς και τους συνθέτες που πίστεψαν στα τραγούδια», είπε συγκινημένος, αναφερόμενος στο άλμπουμ του «Τώρα μιλάω εγώ». Χαρούμενος για τη συνεργασία του με καταξιωμένους δημιουργούς, ο Δήμος τόνισε: «Είναι η πρώτη φορά που έχω στα χέρια μου ένα άλμπουμ, στο οποίο δεν έχω γράψει ο ίδιος όλη τη μουσική, και είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό. Το αφιερώνω σε όλους όσοι δούλεψαν γι’ αυτό, από την ομάδα της Panik Entertainment μέχρι τον στενό μου συνεργάτη, Μάριο Παπαδάτο».

Οσο για την προσωπική του ζωή, ο τραγουδιστής δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για τον ερχομό του δεύτερου γιου του: «Εννοείται πως ήμουν μέσα στον τοκετό, τον βίωσα όπως και την πρώτη φορά, με… πιεσόμετρα. Οταν τον πήρα αγκαλιά, έκλαψα. Η Τζένη ήταν απίστευτη, ένας πραγματικός στρατιώτης. Είναι εξαιρετική μητέρα και σπουδαία γυναίκα, χαίρομαι πολύ που είναι δίπλα μου».

Οικογενειακές στιγμές

Οι γονείς του, που ταξίδεψαν από την Κατερίνη, δεν θα μπορούσαν να λείπουν ούτε από τη γέννηση του εγγονού τους ούτε από τη βραδιά βράβευσης. Η μητέρα του, Ελευθερία Αναστασιάδη, συγκινημένη για το έκτο εγγόνι της, παραμένει για λίγες ημέρες στην Αθήνα για να στηρίξει το ζευγάρι. Την είδηση της δεύτερης εγκυμοσύνης της αγαπημένης ηθοποιού είχε αποκαλύψει πρώτη η «R» με δημοσίευμά της τον περασμένο Μάιο, όταν η Τζ. Θεωνά πρωταγωνιστούσε στην επιτυχημένη κωμική σειρά της ΕΡΤ «Μαμά στα κρυφά» δίπλα στον Αντίνοο Αλμπάνη.

Ο Αντ. Αλμπάνης, στενός φίλος και παρουσιαστής της απονομής, θα είναι ο νονός του μωρού, όπως αποκάλυψε ο Δήμος, προσφωνώντας τον «κουμπάρο» από σκηνής. Ο μεγάλος γιος του ζευγαριού, ο Αρίων, που είναι έξι ετών, έχει ενθουσιαστεί και λέει σε όλους «έχω αδερφό». «Ξέρω πόσο σημαντικό είναι να μεγαλώνεις με αδέλφια. Είναι δώρο για όλους μας και για τον Αρίωνα», σημείωσε ο ερμηνευτής.

Και μπορεί να είναι ευτυχισμένος στην οικογενειακή και στην επαγγελματική του ζωή, όμως ο Δήμος παραμένει προσγειωμένος: «Είναι δύο διαφορετικά πράγματα το να είσαι καλός πατέρας και σύντροφος και το να είσαι καλός επαγγελματίας. Είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Για εμένα είναι πολύ σημαντικό να μπορώ να ισορροπήσω και να είμαι καλός και στο ένα κομμάτι και στο άλλο». Πλέον, η τετραμελής οικογένεια απολαμβάνει τις πρώτες ημέρες στο σπίτι, ενώ ο Δήμος ετοιμάζεται για τις χειμερινές του εμφανίσεις: από τις 17 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια στην Αθήνα, στις αρχές Δεκεμβρίου.