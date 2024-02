Drew Barrymore: Η αποκάλυψη για την Aniston και τον Sandler -«Προσπαθώ να τους πείσω…»

Η Drew Barrymore θέλει να συνεργαστεί ξανά με μερικούς από τους καλούς της φίλους. Η δημοσιογράφος του ET, Nischelle Turner, μίλησε με την παρουσιάστρια του “The Drew Barrymore Show” στο Λας Βέγκας την Τετάρτη.

H ηθοποιός αποκάλυψε ότι προσπαθεί να πείσει δυο πολύ καλούς της φίλους να παίξουν ξανά μαζί. Ο λόγος, για τον Adam Sandler και την Jennifer Aniston.

Η Barrymore συμπρωταγωνίστησε στο παρελθόν με τον Sandler στις ταινίες “The Wedding Singer” (1998), “50 First Dates” (2004) και “Blended” (2014), ενώ ο ηθοποιός έπαιξε μαζί με την Aniston στις ταινίες “Just Go With It” (2011), “Murder Mystery” (2019) και “Murder Mystery 2” (2023). Όσο για την Barrymore και την Aniston, έπαιξαν και οι δύο στην ταινία “He’s Just Not That Into You” το 2009.

