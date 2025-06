Στη Βενετία Μπέζος και Σάντσεζ για τον... «γάμο του αιώνα» - Real.gr

Ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος και η δημοσιογράφος αρραβωνιαστικιά του Λόρεν Σάντσεζ έφθασαν σήμερα στη Βενετία, ενόψει των τριήμερων χλιδάτων εκδηλώσεων, με τη συμμετοχή σημαινουσών προσωπικοτήτων, στη ρομαντική πόλη προκειμένου να γιορτάσουν τον γάμο τους, παρά τις διαμαρτυρίες από τους ντόπιους.

Περίπου 90 ιδιωτικά τζετ αναμένεται να προσγειωθούν σε τοπικά αεροδρόμια αυτήν την εβδομάδα, μεταφέροντας διάσημους εκπροσώπους της σόουμπιζ, της πολιτικής και της οικονομίας, που θα παραστούν στον «γάμο του αιώνα», όπως έχει χαρακτηριστεί, ο οποίος θα κοστίσει στον Μπέζος περίπου 40-48 εκατομμύρια ευρώ (46-56 εκατομμύρια δολάρια).

Το ζευγάρι είδε ένας δημοσιογράφος του Reuters να εισέρχεται στο πολυτελές ξενοδοχείο Aman Venice στο Κανάλ Γκράντε, όπου πολλοί από τους διάσημους προσκεκλημένους θα καταλύσουν κι όπου το κόστος για μια νύχτα μπορεί να υπερβεί τα 10.000 ευρώ.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν το βράδυ της Πέμπτης με ένα υπαίθριο πάρτι στον χώρο της Madonna dell’Orto, μιας μεσαιωνικής εκκλησίας στο Καναρέτζιο, συνοικίας γνωστής για τη νυχτερινή ζωή της, είπε στο Reuters μια πηγή με γνώση του θέματος.

Η δημοτική αρχή της Βενετίας εξέδωσε σήμερα μια οδηγία που προβλέπει τον αποκλεισμό της περιοχής, απομονώνοντας τους λαμπερούς προσκεκλημένους από ακτιβιστές, οι οποίοι διαμαρτύρονται εδώ και εβδομάδες ότι οι εκδηλώσεις θα μετατρέψουν την πόλη των γονδολών σε ένα ιδιωτικό πάρκο ψυχαγωγίας για τους πλούσιους.

«Υπάρχει μονάχα ένα πράγμα που κυβερνά τώρα: το χρήμα, το χρήμα, το χρήμα, επομένως, εμείς είμαστε οι χαμένοι», δήλωσε η κάτοικος της Βενετίας Νάντια Ρίτζο.

«Εμείς που γεννηθήκαμε εδώ πρέπει είτε να μετακινηθούμε ηπειρωτικά ή πρέπει να τους ζητήσουμε την άδεια να επιβιβαστούμε σε ένα φέριμποτ. Αυτοί έχουν γίνει οι αφέντες».

Η ημερομηνία και ο χώρος όπου θα τελεστεί ο γάμος δεν έχουν αποκαλυφθεί και ορισμένοι εικάζουν ότι ο 61χρονος Μπέζος και η 55χρονη Σάντσεζ ενδέχεται να έχουν ήδη παντρευτεί σε ιδιωτική τελετή στις ΗΠΑ.

Οι περισσότεροι από τους περίπου 250 καλεσμένους αναμένεται να φθάσουν εγκαίρως για το δεύτερο πάρτι, το οποίο, σύμφωνα με την πηγή, αναμένεται να γίνει την Παρασκευή στο μικρό νησί Σαν Τζόρτζιο, μπροστά από τη διάσημη πλατεία του Αγίου Μάρκου, με το καμπαναριό της ύψους 99 μέτρων.

Στο νησί Σαν Τζόρτζιο στεγάζεται το Ίδρυμα Cini, που οργανώνει διεθνείς πολιτιστικές και πολιτικές συναντήσεις σε ένα αρχαίο μοναστήρι που χρονολογείται από το 1000, με έναν λαβύρινθο στον κήπο του.

