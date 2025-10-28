Ευθύμης Ζησάκης: «Η Χρύσα με κάνει καλύτερο άνθρωπο» - Real.gr

Ο Ευθύμης Ζησάκης δηλώνει ευτυχής για την τηλεοπτική επιστροφή του μέσα από τη σειρά «Το σόι σου», εκφράζει την αγάπη του για τη σύντροφό του, Χρ. Παπαλελούδη, και αποκαλύπτει στην «R» τα σχέδια για τη βάφτιση του επτά μηνών γιου τους.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Το τηλεοπτικό κοινό τον γνώρισε και τον αγάπησε μέσα από τον ρόλο του Αρη Τριανταφύλλου στη σειρά του Αlpha «Το σόι σου». Ο Ευθύμης Ζησάκης στα χρόνια που πέρασαν, μεγάλωσε, απασχολήθηκε στον επιχειρηματικό χώρο, παντρεύτηκε, έγινε πατέρας και τώρα επιστρέφει στον νέο κύκλο επεισοδίων της δημοφιλούς σειράς.

Μιλά στη Realnews τόσο για την τηλεοπτική επιστροφή του, όσο και για την ευτυχία που βιώνει τους τελευταίους επτά μήνες που κρατά στην αγκαλιά του τον γιο του, καρπό του έρωτά του με τη σύζυγό του, Χρύσα Παπαλελούδη.

Γεμάτος χαρά και σε μια άλλη φάση ζωής, o Ευθύμης μιλά για τον νέο κύκλο της σειράς, που επιστρέφει στους δέκτες μας έπειτα από έξι χρόνια, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στις 8 μ.μ. «Είμαι πραγματικά ευτυχής! Εχω πάρει το σενάριο στα χέρια μου και έχω ήδη ξεκινήσει τα πρώτα γυρίσματα. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω στοιχεία του ρόλου, αλλά θα σας αρέσει πολύ. Τις πρώτες ημέρες στο συνεργείο ήταν κάποιοι που συμμετείχαν και στα παλαιότερα γυρίσματα, οπότε υπήρχαν συγκίνηση και χαρά. Τώρα με τους υπέροχους συναδέλφους μου, αυτό που νιώθω, είναι σαν να κάνουμε reunion μαθητών. Το “Σόι σου” ήταν και είναι κομμάτι της ζωής μου. Είναι μια όμορφη συνθήκη που αν κάποιος καταφέρει να ζήσει έστω και μία φορά, είναι πολύ τυχερός».

Τα μάτια του φωτίζονται όταν μιλά για τη σύντροφο της ζωής του, με την οποία έχει αποκτήσει έναν γιο. «Δεν θα ήμουν εδώ χωρίς τη Χρύσα. Με στηρίζει σε όλα τα επίπεδα. Είναι ένας άνθρωπος που εκτός από το ότι δίνει τη μέγιστη φροντίδα και αγάπη στο παιδί μας, βρίσκεται πάντα στο πλευρό μου και με κάνει καλύτερο άνθρωπο σε όλα τα επίπεδα της ζωής μου. Η συντροφικότητα περνά από διάφορες διαδικασίες. Η σχέση δοκιμάζεται όταν έρχεται στη ζωή ένα παιδί και γίνεται καλύτερη όταν υπάρχουν αγάπη και φροντίδα. Η μόνη μας προτεραιότητα αυτή την εποχή είναι το μωρό. Αυτά που κυριαρχούν στη σχέση μας είναι η φροντίδα, η αγάπη και ο σεβασμός του ενός για τον άλλον και των δύο για το παιδί μας».

Οπως αποκαλύπτει μάλιστα, στην «R» έχουν αποφασίσει να γίνει η βάφτιση τον επόμενο χρόνο. «Σίγουρα η βάφτιση του γιου μας θα γίνει μέσα στο 2026, πιθανότατα από την άνοιξη και μετά. Είμαστε ακόμα σε συζητήσεις τόσο για το όνομά του όσο και για την ημερομηνία, την εκκλησία και τους κουμπάρους, αλλά μέσα στους επόμενους μήνες θα τα οριστικοποιήσουμε όλα», λέει ο Ευθ. Ζησάκης, ο οποίος παράλληλα με την υποκριτική ασχολείται επιχειρηματικά τόσο στον τομέα του παιδικού θεάτρου όσο και σε έναν άλλο χώρο.

«Από την εποχή του κορωνοϊού, μαζί με συνεργάτες, έχουμε δημιουργήσει μια εταιρεία property management, η οποία έχει μεγάλο ενδιαφέρον και πάει καλά. Παράλληλα, έχουμε δημιουργήσει και μια εταιρεία παραγωγής θεατρικών έργων για παιδικό κοινό μέχρι 14 ετών. Αυτοί είναι και οι πιο απαιτητικοί και δύσκολοι θεατές, δεν μπορείς να τους κοροϊδέψεις με τίποτα… Αυτό το διάστημα η ομάδα μας αναζητά το κατάλληλο έργο και οι σεναριογράφοι με τους ψυχολόγους της ομάδας βρίσκονται σε συνεργασία με ανάλογες ομάδες του εξωτερικού, για τη δημιουργία ενός έργου που θα μιλά στις καρδιές των παιδιών για θέματα, όπως είναι το bullying, η εικόνα που προβάλλουν τα social media, η νεανική βία, οι ανθρώπινες σχέσεις, η διαφορετικότητα», εξηγεί και καταλήγει: «Πιστεύω ότι ο κόσμος του παιδιού είναι οι γονείς του. Το παιδί καταγράφει τις πράξεις των γονιών του και μέλημα όλων πρέπει να είναι κάθε παιδί να ζει σε ένα υγιές οικογενειακό περιβάλλον, όπου ο μπαμπάς σέβεται τη μαμά και το παιδί».