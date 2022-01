Έγκυος στο πρώτο της παιδί η Rihanna - Δείτε φωτογραφίες

Πριν από μερικούς μήνες, ο διάσημος ράπερ είχε αποκαλέσει την τραγουδίστρια «έρωτα της ζωής του», ενώ είχε δηλώσει πως η οικογένεια είναι το πεπρωμένο του. «Πιστεύω πως θα ήμουν ένας απίστευτος, αξιοθαύμαστα υπέροχος μπαμπάς» είχε πει χαρακτηριστικά.

Το ζευγάρι ξεκίνησε τη σχέση του στα μέσα του 2020, ύστερα από τη συνεργασία τους για την καμπάνια του Fenty Skin.

Rihanna is pregnant with her first child with A$AP Rocky. pic.twitter.com/rgMWYzLdKH