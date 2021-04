«Eιλικρινή εικόνα» του εκλιπόντος DJ Avicii σκιαγραφεί νέα βιογραφία του

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το βιβλίο «Tim - The Official Biography of Avicii» θα κυκλοφορήσει στις 16 Νοεμβρίου από τον εκδοτικό οίκο Sphere, στο Ηνωμένο Βασίλειο.